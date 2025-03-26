Стало известно, какие культурные мероприятия пройдут на Алтае к 80-летию Победы

Санкт-петербургский музей привезет в Барнаул интересную выставку, а алтайские коллективы подготовят праздничные программы вместе с иногородними гостями Выставка от санкт-петербургского музея, концертные программы от алтайских и иногородних коллективов, книжное юбилейное издание и "военная азбука" – все это приготовил алтайский Минкульт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.