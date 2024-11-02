Полпред президента РФ Анатолий Серышев отметил значимость Дня народного единства

Праздничная дата восходит к событиям 1612 года, когда для освобождения Москвы от польской интервенции под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского было создано народное ополчение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии