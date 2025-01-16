Стало известно о сотнях взрывов, прогремевших в Запорожской области

Глава ОВА Федоров: 418 взрывов произошло за сутки в Запорожской области По меньшей мере 418 взрывов произошло за сутки на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава украинской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.