Стало известно о сотнях взрывов, прогремевших в Запорожской области

Глава ОВА Федоров: 418 взрывов произошло за сутки в Запорожской области По меньшей мере 418 взрывов произошло за сутки на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава украинской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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