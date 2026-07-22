Выгуливавший козу у Кремля москвич матом объяснил свой поступок

Царьград Москвича с козой на Красной площади арестовали на пять суток Коллаж Царьграда Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста москвичу Магомеду Магомедову, которого признали виновным в мелком хулиганстве после инцидента с козой на Красной площади вечером 18 июля.