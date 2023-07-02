Виралайф

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Скрыльникова
    Адобо Филиппинская кухня Филиппинский кулинарный термин; способ приготовления свинины - тушение с уксусом, соевым соу...Что приготовить н...
  • Елена Бреслова
    ну кто бы сомневался! у ЕБН-центра крыша на самом верху!Минюст ответил от...
  • Елена
    Что такое адобо?Что приготовить н...

Тарасова: Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Тарасова: Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию, действующий член тренерского совета ФФККР и старший тренер сборной России Татьяна Тарасова ответила на вопрос о невключении пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в резервный состав сборной России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх