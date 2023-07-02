Тарасова: Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию, действующий член тренерского совета ФФККР и старший тренер сборной России Татьяна Тарасова ответила на вопрос о невключении пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в резервный состав сборной России.
Заслуженный тренер по фигурному катанию, действующий член тренерского совета ФФККР и старший тренер сборной России Татьяна Тарасова ответила на вопрос о невключении пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в резервный состав сборной России.
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