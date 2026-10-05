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Россия настоятельно рекомендует европейским посольствам в Киеве позаботиться о своей безопасности

Россия настоятельно рекомендует европейским посольствам в Киеве позаботиться о своей безопасности

ВС РФ продолжат наносить ответные удары по столице Украины. Дальнейшее пребывание сотрудников западных посольств в Киеве может быть небезопасным.

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