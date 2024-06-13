Во время протеста в Ереване пострадали 80 человек, в том числе полицейские

У здания парламента Армении произошли столкновения между полицией и протестующими.Недавняя акция протеста в центре Еревана была особенно эмоциональной, поскольку в здании парламента, окружённом протестующими, выступал премьер-министр страны, чьей отставки люди требуют уже более месяца.