Во время протеста в Ереване пострадали 80 человек, в том числе полицейские

У здания парламента Армении произошли столкновения между полицией и протестующими.Недавняя акция протеста в центре Еревана была особенно эмоциональной, поскольку в здании парламента, окружённом протестующими, выступал премьер-министр страны, чьей отставки люди требуют уже более месяца.
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