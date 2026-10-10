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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ровно год назад Энджел Риз написала: «Манифестирую финал». Сегодня ее «Дрим» вышли в финальную серию

В прошлом сезоне форвард Энджел Риз и «Чикаго» не попали в плей-офф. Наблюдая за четвертым матчем финальной серии 2025 года, баскетболистка написала в соцсетях: «Манифестирую финал».

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