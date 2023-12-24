Какие были поздравления с НГ ~30 лет назад, или почему у Россиян нервы, как стальные канаты

RomanSmirnov Еще по поводу "нагнетания" и нервозности атмосферы ( https://aftershock.news/?q=node/1324921 ) стоит вспомнить кое что из "не альтернативной" истории, как выглядело например условно говоря поздравление с Новым Годом - 32 года назад, вот видос (знаменитое - соль в четыре раза, отложившиеся в подкорке ) Одним днем Соль в 4 раза.