Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал симметрично ответить на перекрытие границы со стороны Польши, о котором вчера сказал польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Об этом президент заявил сегодня на совещании с правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Безголовые мерзавцы»: Лукашенко жёстко ответил обнаглевшей Литве и Польше
Комментарии
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Олег Кондратьев
Браво, батька! Только не отступай. А, Россия... надоело уже её жалобное подвывание и полное нежелание (и неспособность!) укусить по-настоящему.
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9 час.
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Петр Паринов
Молодец батька.... Хоть один руководитель нашелся, чтобы назвать вещи своими именами и хотя бы словесно дать по морде элите евродебилов... Европедики по власти понимают только когда их трахают....
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8 час.
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