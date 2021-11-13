«Безголовые мерзавцы»: Лукашенко жёстко ответил обнаглевшей Литве и Польше

Олег Кондратьев Браво, батька! Только не отступай. А, Россия... надоело уже её жалобное подвывание и полное нежелание (и неспособность!) укусить по-настоящему.

Петр Паринов Молодец батька.... Хоть один руководитель нашелся, чтобы назвать вещи своими именами и хотя бы словесно дать по морде элите евродебилов... Европедики по власти понимают только когда их трахают....