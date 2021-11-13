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«Безголовые мерзавцы»: Лукашенко жёстко ответил обнаглевшей Литве и Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал симметрично ответить на перекрытие границы со стороны Польши, о котором вчера сказал польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Об этом президент заявил сегодня на совещании с правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Олег Кондратьев
Браво, батька! Только не отступай. А, Россия... надоело уже её жалобное подвывание и полное нежелание (и неспособность!) укусить по-настоящему.
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4
9 час.
Петр Паринов
Молодец батька.... Хоть один руководитель нашелся, чтобы назвать вещи своими именами и хотя бы словесно дать по морде элите евродебилов... Европедики по власти понимают только когда их трахают....
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3
8 час.
Nelly Tenorio
Не забывайте , кто его поддерживает….. или как сказал Лукашенко вы тоже безголовые…..
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1 час.

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