Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи

В Карачаево-Черкесии школьницу удалили с ЕГЭ по биологии, заподозрив, что в пуговице ее блузки встроена видеокамера, однако девушка добилась права пересдать экзамен, доказав через суд, что никакой камеры не было, а сама блузка вообще была без пуговиц.
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