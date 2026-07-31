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Газета.ру

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Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи

Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи

В Карачаево-Черкесии школьницу удалили с ЕГЭ по биологии, заподозрив, что в пуговице ее блузки встроена видеокамера, однако девушка добилась права пересдать экзамен, доказав через суд, что никакой камеры не было, а сама блузка вообще была без пуговиц.

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