Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи

В Карачаево-Черкесии школьницу удалили с ЕГЭ по биологии, заподозрив, что в пуговице ее блузки встроена видеокамера, однако девушка добилась права пересдать экзамен, доказав через суд, что никакой камеры не было, а сама блузка вообще была без пуговиц.