Министр обороны Поульсен отправился в Аргентину для продажи истребителей F-16

Оставшиеся в распоряжении Дании истребители F-16 могут продать Аргентине. Министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен отправился в Южную Америку, чтобы обсудить детали сделки, сообщил телеканал TV2.
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