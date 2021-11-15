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Китай выпустил в озеро Ботсен 30 000 редких пестрых толстолобиков

Китай выпустил в озеро Ботсен 30 000 редких пестрых толстолобиков

Китайские исследователи выпустили более 30 000 пестрых толстолобиков в озеро Бостен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, чтобы пополнить дикую популяцию исчезающих видов карпов, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

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