Аварийный дом, который вот-вот рухнет: главное в Новосибирске за день

НОВОСИБИРСК, 29 января, ФедералПресс. В минувший вторник в столице Сибири внимание СМИ привлекла ситуация с аварийным жилым домом, который может обрушится в любой момент, несостоявшаяся отправка на СВО заместителя мэра, прогноз погоды и приключения кота-дебошира в алкомаркете.