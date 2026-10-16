Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал слова Жозе Моуринью, который называл второе место в Премьер-лиге по итогам сезона-2017/18 с манкунианским клубом одним из величайших достижений своей карьеры.