«Восстановить невозможно»: Какие украинские склады ночью разносили российские ракеты

Минувшей ночью российские войска провели массированные удары по объектам в Киеве и Киевской области. Основными целями стали логистические центры и складские комплексы, связанные с хранением и распределением продукции двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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