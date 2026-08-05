«Восстановить невозможно»: Какие украинские склады ночью разносили российские ракеты

Минувшей ночью российские войска провели массированные удары по объектам в Киеве и Киевской области. Основными целями стали логистические центры и складские комплексы, связанные с хранением и распределением продукции двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).