© Владимир Астапкович/РИА НовостиМосква и Вашингтон по каналам спецслужб ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, заявил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.
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