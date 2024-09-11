«Развитие будет!» — Лолита чуть не поругалась с подписчиками за обидные комментарии об особенной дочери

Исполнительница Лолита Милявская обожает свою дочь. Она не может проводить вместе с ней каждый день, потому что её карьера весьма активна, но иногда звёздная мать выбирает время специально для того, чтобы повеселиться с наследницей и прожить вместе с ней парочку беззаботных дней.