Apple приступила к выплатам компенсаций владельцам замедлившихся iPhone

Apple приступила на этой неделе к выплатам компенсаций пользователям ряда моделей iPhone в рамках урегулирования группового иска в США, в котором компания обвинялась в намеренном замедлении процессоров старых моделей iPhone, сообщил ресурс MacRumors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии