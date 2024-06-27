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Мальорка (ATP). 1/4 финала. Меньшик сыграет с Табило, Монфис встретится с Баутиста-Агутом

Сетка турнира здесь. Mallorca Championships Мальорка, Испания 23 – 29 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 932 135 евро Открытые корты, трава Четвертьфинал Якуб Меньшик (Чехия)  Алехандро Табило (Чили) Дата проведения 27 июня, 12.

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