Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...«Объявим конкурс ...
  • наил Булатов
    половина из подсчитанного могут стать против клоуна-вот и считайте, моб запас =нулюНа Западе подсчит...
  • mullonen
    "Чипы из холодильника" охлаждают "горячие" головы. Учи физику, гейропа!Европейцам припом...

Про Вовочку. Не анекдот, скорее - притча

Про Вовочку. Не анекдот, скорее - притча

Все фото из интернета - Не плачь, Вовочка! Ну не рыдай ты так! Ну, ошибся, не те кроссовки выбрал - с кем не бывает, а? И переобуться сейчас никак не получится – терпи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
&quot; Три орешка для Зелюшки&quot; - ОГОНЬ! И последняя картинка с Суровикиным - класс! Будешь крутить барабан)))Ах-ха-ха...
Ответить
16 час.
Галина Чужая
Один  Владимир и другой  Владимир, а  какая огромная между ними пропасть. Украинский Володимир пытается изображать делового и деятельного, а русский Владимир  незаметно и тихо делает  свою президентскую работу, но от его  этой тишайшей  улыбчивости и стального взгляда  некоторым мозги клинит напрочь.
Ответить
13 час.
владимир рябченко
Это уникальное ощущение, наверное, когда ты ещё жив, а уже нет...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх