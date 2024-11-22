Все фото из интернета - Не плачь, Вовочка! Ну не рыдай ты так! Ну, ошибся, не те кроссовки выбрал - с кем не бывает, а? И переобуться сейчас никак не получится – терпи.
Про Вовочку. Не анекдот, скорее - притча
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ВераВерная
" Три орешка для Зелюшки" - ОГОНЬ! И последняя картинка с Суровикиным - класс! Будешь крутить барабан)))Ах-ха-ха...
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16 час.
Галина Чужая
Один Владимир и другой Владимир, а какая огромная между ними пропасть. Украинский Володимир пытается изображать делового и деятельного, а русский Владимир незаметно и тихо делает свою президентскую работу, но от его этой тишайшей улыбчивости и стального взгляда некоторым мозги клинит напрочь.
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13 час.
владимир рябченко
Это уникальное ощущение, наверное, когда ты ещё жив, а уже нет...
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9 час.
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