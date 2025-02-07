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Убившему сожительницу историку Соколову вернут орден Почетного легиона

Убившему сожительницу историку Соколову вернут орден Почетного легиона

Историку Олегу Соколову, приговоренному к 12,5 года колонии за убийство сожительницы и хранение оружия, вернут свидетельство ордена Почетного легиона, саму награду, мобильные телефоны Honor и Asus, а также системный блок в корпусе черно-серого цвета.

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