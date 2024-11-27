Опубликованы снимки дикой природы финалистов конкурса People’s Choice Award 2024

Медоед после боя с дикобразом в Ботсване / © Ian Wood Сизоворонка защищает свою территорию от удивленной маленькой совы в Национальном парке Кишкуншаг, Венгрия / © Bence Máté Охота детеныша белого медведя / © Erlend Haarberg Сипуха вылетает из окна сеновала заброшенного амбара, чтобы поохотиться в полях за пределами Ванкувера, Канада / © Jess Findlay Редко встречающийся сенги ищет пищу среди опавших листьев в Мозамбике / © Piotr Naskrecki Шимпанзе в Национальном парке Лоанго, Габон / © Nora Milligan Геккон противостоит ястребу-тетеревятнику в парке Кгалагади, Южная Африка / © Willie Burger van Schalkwyk Тюлень Уэдделла, отдыхающий на льдине / © Sue Flood Пума стоит на выступе скалы в Национальном парке Торрес-дель-Пайне, Чили / © Aaron Baggenstos Белуха трется нижней частью тела о дно / © Mark Williams .