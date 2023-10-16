Традиции и запреты Димитриевской родительской субботы, что можно и что нельзя делать в поминальный день Алёна ЮрьеваСогласно православному календарю, 28 октября 2023 года отмечается Димитриевская родительская суббота, связанная с памятью о святом Дмитрии Солунском и ушедших из жизни родных и близких.