Традиции и запреты Димитриевской родительской субботы, что можно и что нельзя делать в поминальный день Алёна ЮрьеваСогласно православному календарю, 28 октября 2023 года отмечается Димитриевская родительская суббота, связанная с памятью о святом Дмитрии Солунском и ушедших из жизни родных и близких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии