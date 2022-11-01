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В Челябинске пенсионеры обнаружили в колодце замерзшую женщину

В Челябинске пенсионеры обнаружили в колодце замерзшую женщину

Пострадавшая была в шоке и не могла позвать на помощь. Тяга к порядку или любопытство? Так или иначе желание двух пенсионеров посмотреть, что находится внутри открытого колодца на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске, спало человеку жизнь.

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