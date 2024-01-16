На Смоленщине после капитального ремонта открылись двенадцать почтовых отделений

Большую программу реконструкции запустили по всей стране в 2022 году. Депутат Сергей Неверов помог Смоленской области войти в проект В Смоленской области в 2023 году отремонтировали 12 почтовых отделений.
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