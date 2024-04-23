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ФедералПресс

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Москвичам предрекли потепление к концу недели

Москвичам предрекли потепление к концу недели

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Текущая неделя обрадует москвичей теплой приятной погодой. В Гидрометцентре России прогнозируют среднюю температуру +17 градусов в течение дня и редкие кратковременные дожди.

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