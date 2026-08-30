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Царьград

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«Либо я, либо собака»: как отец выселил сына из дома через суд из-за пса

«Либо я, либо собака»: как отец выселил сына из дома через суд из-за пса

Суд в Каменском районе выселил сына из дома отца из-за собаки и неуплаты коммунальных услуг.Житель Каменского района оказался в центре семейной драмы, которая завершилась в суде.

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