«Либо я, либо собака»: как отец выселил сына из дома через суд из-за пса

Суд в Каменском районе выселил сына из дома отца из-за собаки и неуплаты коммунальных услуг.Житель Каменского района оказался в центре семейной драмы, которая завершилась в суде.
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