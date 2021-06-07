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Давидович-Фокина после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: «Мне нужно отдохнуть – я так устал»

Испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над Федерико Дельбонисом на «Ролан Гаррос» (6:4, 6:4, 4:6, 6:4) и первый в карьере выход в четвертьфинал «Большого шлема».

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