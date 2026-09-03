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Ученые заметили необычный характер Эль-Ниньо на фоне потепления климата

Ученые заметили необычный характер Эль-Ниньо на фоне потепления климата

Ученые обнаружили признаки того, что одно из самых мощных климатических явлений на планете — Эль-Ниньо — начинает проявляться иначе на фоне глобального потепления.

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