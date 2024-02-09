WSJ: Рокфеллеры и Блумберг давили на Байдена, чтобы он прекратил экспорт СПГ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о прекращении выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны в результате давления со стороны экологических групп, которые финансируют миллиардеры.
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