Страна и люди
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Страна и люди

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WSJ: Рокфеллеры и Блумберг давили на Байдена, чтобы он прекратил экспорт СПГ

WSJ: Рокфеллеры и Блумберг давили на Байдена, чтобы он прекратил экспорт СПГ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о прекращении выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны в результате давления со стороны экологических групп, которые финансируют миллиардеры.

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