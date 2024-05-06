Минские, Стамбульские и любые другие соглашения... Фсё...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сегодняшний пост как логическое завершение прошлой статьи "Абрамович. Фсё." https://cont.ws/@zaraza/279129.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
ЗЕЛЕНСКИЙ УНИЧТОЖАЕТ СВОЙ НАРОД И КТО БУДЕТ КОРМИТЬ НАШИХ ПОВЕРЖЕННЫХ ВРАГОВ В ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ .....
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12 час.
sss
эта тварь еще и богохульствует... Хотя кто его бог? И есть ли у этого наркотеррориста бог?
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11 час.

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