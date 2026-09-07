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Зарплаты дальнобойщиков в Забайкалье выросли на 22% за полгода и достигли 250 тысяч рублей

Зарплаты дальнобойщиков в Забайкалье выросли на 22% за полгода и достигли 250 тысяч рублей

Водители-дальнобойщики в Забайкалье стали зарабатывать больше и это не слухи, а статистика. За первое полугодие 2026 года зарплатные предложения для них выросли на 22% и достигли 250 тысяч рублей в месяц.

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