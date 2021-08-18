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Путин раскрыл глаза чиновникам на бедствия народа

Путин раскрыл глаза чиновникам на бедствия народа

Разрушение иллюзий и другие новости недели Конечно, главную фразу недели — на первый взгляд про Крым — произнес Лукашенко.

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ВЛАДИСЛАВ
Так и хочется сказать словами Гоголя - поднимите ему веки, а то нихера ничего сам не видит.
Игорь ВОСТОКОВ
Борис Николаевич
Браво! Ну прямо в точку! Точнее и не скажешь! Браво Игорь! Полностью поддерживаю!
Sasha Sokolov
не понятно о чем автор...Путин о бедствия,это про пожары, а не про Россиян..Экономить на похоронах,это как? сжигать,придется новые печи строить...Байкал засрали,не новость,Мусорная мафия наплевала на Путина, а сделать из полигона детскую площадку,это не на одно десятилетие занятие...морковь со свеклой по 100,теперь кода она на прилавках сгнила,опустили до 40,..цены в магазине 5-ка растут,значит инфляция,не даром ЦБ повысил % по вкладам ...тайга горит с марта,а мы помчались тушить Турок с Грецкими орехами,что то они к нам в Якутск не едут тушить наше?
ВЛАДИСЛАВ
Саша, ты явно не с Уралмаша, а с Южмаша. Почём на Усраине сегодня опиум для народа?
Sasha Sokolov
ты явно не тянешь на роль Жванецкого,это первое...второе с чем ты не согласен?...что Якутск сгорел?...или в Байкал слили химию?...пиши милок,чо не так?
ВЛАДИСЛАВ
Я в другом месте прочитал твой надменный коммет про пьянство русского мужика и сразу понял, что ты типичный чванливый хохол, только косишь под русского.
Sasha Sokolov
о чем ты про каких мужиков я писал,и при чем тут ,эта тема,про бедствия природных пожаров,ты когда что то пытаешься писать советую сперва подумать....мужики в России пьют и это известно уж,как 200 лет, а то и больше, как водку в Россию завезли, или изобрели рецепт,ранее ,в деревнях пили самогон ведрами...Тихий дон кино посмотри...Пиши дядя конкретно чо тебе в моем ответе не понравилось и опровергай фактами,или не пиши вовсе ..ты подойди в своем городе к любому магазину и посчитай сколько мужиков выходят с банками пива,и всё сразу поймешь сам,пьянство это пивное или отмазка на жаркое лето))))
ВЛАДИСЛАВ
Да пожалуйства, вот дословно твой коммет: "Лавров явно пошутил, Водка признак,характеристика русского мужика, гулянка-Пьянка..Медведь--символ Силы...при чем тут индейцы не понятно..у США символ---Орел".
Sasha Sokolov
и что тут не так? водка и гармонь ...образ русского мужика...Окуджаву знаешь,это поэт такой был и песни сочинял....строчка из его песни... на Руси как всегда...то пальба-- то гульба...еще возражения есть,но именно по теме бедствия стихийные, или изволишь спорить про пьянство мужиков?...а за каким предложили возродить вытрезвители в РФ ?...давай приводи доводы,если сможешь...или что там в дурной твоей голове ? какие еще фантазии и догадки бродят?
ВЛАДИСЛАВ
Вопрос не в этих фактах: водка, гармонь, мужик, а в том кто как эти факты излагает. Ты определённо смакуешь их, тебе такой образ русского мужика нравится. А, следовательно, по духу ты не наш, ты чужой и по всем признакам - хохол, или таскаешься около их тусовки и живёшь их мыслями о России. Таких ёбнутых как ты без пяти минут предателей в России сейчас немало.
Sasha Sokolov
у тебя дядя какие то странные фантазии по поводу простого моего ответа,понятие Наш не Наш,это чисто твои определения, и восприятие ответа...может тебе голову проверить ,хотя возраст, тут уж не лечится это...значит возражений про Байкал у тебя нет...вот и славно оставим Мусорные полигоны и не выполнения распоряжений Императора Путина...еще ко мне есть вопросы или фантазии в твоей олове закончились,тогда заканчиваем
ВЛАДИСЛАВ
Это всегда так, как на правду ответить нечем, так сразу психушки, дурдома и т.д.
Sasha Sokolov
ты о чем дядя, ты сам не в состоянии ничего мне возразить в голове твоей сплошные глупые домыслы)))
ВЛАДИСЛАВ
У меня нюх на предателей Родины, коим ты являешься.
Sasha Sokolov
ты старый дурак у тебя мания величия и насморк,
ВЛАДИСЛАВ
Иди убейся головой об стену.
Sasha Sokolov
аналогично дед и ты стукни оловой о стену может поумнеешь
ВЛАДИСЛАВ
Мне это ни к чему, сосунок. Мои мозги на месте, а тебе свои править надо.
Sasha Sokolov
ты настолько стар и дурен что уже поздно голову исправлять согласен ты прав
ВЛАДИСЛАВ
Если мне поздно, а тебе нет, так поди и убейся головой об стену. Хотя даже такой радикальный способ выправления мозга тебе может не помочь.
Sasha Sokolov
молодец дед
ВЛАДИСЛАВ
Всё для тебя, ушлёпок.
Sasha Sokolov
ты главный по выявлению предателей и шпиёнофдавай бреши дальше
ВЛАДИСЛАВ
А зачем далеко ходить - ты и есть украинский шпион в России. И за что в ФСБ зарплату получают, непонятно.
Владимир Домнин
Какой Путин молодец! Вот, что значит выдающаяся личность! Никто и не подозревал, а он раскрыл...
Сергей Микульский
Причём раскрыл сидя в бункере! Это значит молодец в квадрате!
Владимир Домнин
Точно. Спасибо, что раскрыли многоточие в моем комменте.
Людмила людмила
Я боюсь,когда он чем то озабочен или открывает чиновникам глаза,потому что сразу цены поднимаются.Не знаю,как это связано,но это уже закономерность!
Владимир Домнин
Объясняю. Сначала цены взрывают "враги-русофобы". Потом подключается ЕР, и цены стабилизируются. Вроде как ЕР стоит на страже интересов народа.
Николай Кузнецов
Да ладно, у нас все ок, и зря Лукашенко волну гонит, что у нас полно олигархов, тут некий Бронепоносец клялся, что их изжили как класс. И даже центробанк у нас независим, правда я не понимаю , если банкиры могут плевать на власть, чем это хорошо. Но защитники Путина преподносили это, как великое достижение демократии. В общем, нечего плакать, все хорошо, прекрасная маркиза.
Сергей Лахов
Территория России-это большая кладовая с жирными кладовщиками, жирненькими мышами. Если народ живёт плохо при таком управлении страной, то управитель хреновый. И как бы он ни открывал глаза себе и другим жирным кладовщикам, будет так, как было. Это и диагноз и болезнь.
Сергей
Сергей
Лаврентий Палыч Берия
ну типа без него Россия развалится, уж такая такая скрепа...
Владимир Ефимкин
Хитрый лис - Лукашенко. подняв нашу проблему,просто спрятался за неё.
Сергей
Владимир Лисуков
А что чиновники не из народа, а от обезьян? Всё чиновники знают о бедствиях народа. Всем чиновникам и людям известно, что рыба тухнет не с хвоста, а с головы.
Сергей
Валера Юшков
Просто кто в чине, тот барин, а кто работый тот быдла.
вячеслав харченко
Презираю гбшных на подтанцовке.
Лаврентий Палыч Берия
Примерно так выглядит суть пр-ва РФ
Лаврентий Палыч Берия
за то у нас была олимпиада
Лаврентий Палыч Берия
20 лет за жульё голосовать.. чем думали?
Валера Юшков
Слава Путину, благодетелю народа. Наконец то цены перестанут расти как грибы. Наконец то он прозрел через десятки лет.
Лаврентий Палыч Берия
высший госорден чиновника нашей эпохи.
Валера Юшков
голубая мечта перестройщиков.
Юрий Щербаков
Все естественно. Чины смотрят на "руку кормящего". Т.е. вверх. Вниз? Да ты шо? Ни божешь мой.
Aлексей Бурдин
очередной цирк для народа-кто ему щас верит?
Юрий Бакулин
А чо им глаза открывать??? Украл государственный рубль - отрубить руку по самую жопу!! Нахамил гражданину - пороть ( можно и в кабинете). Это таак.... мечты мои самые сокровенные.
Горьковчанин
ДА они без его команды кашлянуть не могут. Тоже мне "открыватель". Продолжатель дела Клинтона- ельцина.
Алексей Хохлов
Да, лет так через десяток он так прозреет, так прозреет, как никто еще не прозревал до него, особенно В.И. Ленин. Достоин награды "Прозревающий 1 степени".
Лаврентий Палыч Берия
Жаль, что люди не помнят, что было раньше. А это всё объясняет
Лаврентий Палыч Берия
сакральный смысл слова ОПГ
Vladimir Lioubimcev
Они и без Путина ЗНАЮТ, только НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ!! У нас на местном уровне руководство открыто говорит, что в ближайшие годы станет еще ХУЖЕ. И вообще будет хаос.
Ritchie Blackmore
Цинизм и враньё давно стали визитной карточкой правящей гоп-стоп-команды.
вячеслав харченко
"Кропи, ты в бане мне стены по черному топи".Сейчас слушаю, никто больше по совести не говорил.
вячеслав харченко
...И огромный этап у ворот на ворота глядел."
вячеслав харченко
"И как ринулись все, в распрекрасную ту благодать......."
Лаврентий Палыч Берия
тут чиновница одна не давно заявила, что РФ стала похожа на Италию. Я тут подумал, в чём то она права. Романтично.
Виктор Каменский
Ну и как глаза!?, все божья роса.
Михаил Писаревский
путин и есть главная беда народа.
вячеслав харченко
Скрепы на горле.
Иван Наблюдатель
Они тут не хозяйничают. Они тут грабят.
вячеслав харченко
Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.
Жук Добрый
Пока пару-тройку "лучших друзей" не расстреляет, ничего не изменится. Мировой опыт имеется.
Елена Козлова
Автор восхищен Лукашенко, его взвизгом: "Это же ОЛИГАРХИ!!! Без их разрешения -ни-ни!" Остальное написанное - помойка - чужие мысли разодрал и в одну кучку. Своя у него только злоба.
Александр Звонков
Пожурил чинодралов слегка, вы мол глубоко карманы у народа не выворачивайте
Лаврентий Палыч Берия
Где-то в параллельной реальности...
Лаврентий Палыч Берия
Наверное пора эту сказку про доброго царя лохам перестать впаривать. Уже давно не смешно. путина интересует что там с холопами.. ах ха ха....
Анатолий БАГ
Срать он хотел на народ...
Лариса Голубицкая
Эти глаза он каждый год открывает на своих выступлениях! Говорит хорошо,да ничего не делается!!!!!
вячеслав харченко
Волчина позорный.
Михаил Смирнов
Глазастый наш
Владимир 123
Прозрение,теперь заживем по новому....
Владимир Барышев
Видимо сам Путин, только проснулся после 20 летней спячки, в которой сам жил, как лунатик, огляделся вокруг, увидел что натворил в стране со своими дружками подельниками и ужаснулся!
Андрей Павлов
Как говорится в рекламе, "А мужики-то и не знали..." Так что вот теперь будет нам щасстя. А чиновники... Как писал мудрый дедушка Крылов, "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Если Путин их не поощряет (ха-ха), то клали они на Путина.

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