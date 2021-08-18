Путин раскрыл глаза чиновникам на бедствия народа

Темы дняПолитикаПутин раскрыл глаза чиновникам на бедствия народа Разрушение иллюзий и другие новости недели Конечно, главную фразу недели — на первый взгляд про Крым — произнес Лукашенко.Вернуться к статье7719НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВТак и хочется сказать словами Гоголя - поднимите ему веки, а то нихера ничего сам не видит.Игорь ВОСТОКОВБорис НиколаевичБраво! Ну прямо в точку! Точнее и не скажешь! Браво Игорь! Полностью поддерживаю!SSSasha Sokolovне понятно о чем автор...Путин о бедствия,это про пожары, а не про Россиян..Экономить на похоронах,это как? сжигать,придется новые печи строить...Байкал засрали,не новость,Мусорная мафия наплевала на Путина, а сделать из полигона детскую площадку,это не на одно десятилетие занятие...морковь со свеклой по 100,теперь кода она на прилавках сгнила,опустили до 40,..цены в магазине 5-ка растут,значит инфляция,не даром ЦБ повысил % по вкладам ...тайга горит с марта,а мы помчались тушить Турок с Грецкими орехами,что то они к нам в Якутск не едут тушить наше?ВВЛАДИСЛАВСаша, ты явно не с Уралмаша, а с Южмаша. Почём на Усраине сегодня опиум для народа?SSSasha Sokolovты явно не тянешь на роль Жванецкого,это первое...второе с чем ты не согласен?...что Якутск сгорел?...или в Байкал слили химию?...пиши милок,чо не так?ВВЛАДИСЛАВЯ в другом месте прочитал твой надменный коммет про пьянство русского мужика и сразу понял, что ты типичный чванливый хохол, только косишь под русского.SSSasha Sokolovо чем ты про каких мужиков я писал,и при чем тут ,эта тема,про бедствия природных пожаров,ты когда что то пытаешься писать советую сперва подумать....мужики в России пьют и это известно уж,как 200 лет, а то и больше, как водку в Россию завезли, или изобрели рецепт,ранее ,в деревнях пили самогон ведрами...Тихий дон кино посмотри...Пиши дядя конкретно чо тебе в моем ответе не понравилось и опровергай фактами,или не пиши вовсе ..ты подойди в своем городе к любому магазину и посчитай сколько мужиков выходят с банками пива,и всё сразу поймешь сам,пьянство это пивное или отмазка на жаркое лето))))ВВЛАДИСЛАВДа пожалуйства, вот дословно твой коммет: "Лавров явно пошутил, Водка признак,характеристика русского мужика, гулянка-Пьянка..Медведь--символ Силы...при чем тут индейцы не понятно..у США символ---Орел".SSSasha Sokolovи что тут не так? водка и гармонь ...образ русского мужика...Окуджаву знаешь,это поэт такой был и песни сочинял....строчка из его песни... на Руси как всегда...то пальба-- то гульба...еще возражения есть,но именно по теме бедствия стихийные, или изволишь спорить про пьянство мужиков?...а за каким предложили возродить вытрезвители в РФ ?...давай приводи доводы,если сможешь...или что там в дурной твоей голове ? какие еще фантазии и догадки бродят?ВВЛАДИСЛАВВопрос не в этих фактах: водка, гармонь, мужик, а в том кто как эти факты излагает. Ты определённо смакуешь их, тебе такой образ русского мужика нравится. А, следовательно, по духу ты не наш, ты чужой и по всем признакам - хохол, или таскаешься около их тусовки и живёшь их мыслями о России. Таких ёбнутых как ты без пяти минут предателей в России сейчас немало.SSSasha Sokolovу тебя дядя какие то странные фантазии по поводу простого моего ответа,понятие Наш не Наш,это чисто твои определения, и восприятие ответа...может тебе голову проверить ,хотя возраст, тут уж не лечится это...значит возражений про Байкал у тебя нет...вот и славно оставим Мусорные полигоны и не выполнения распоряжений Императора Путина...еще ко мне есть вопросы или фантазии в твоей олове закончились,тогда заканчиваемВВЛАДИСЛАВЭто всегда так, как на правду ответить нечем, так сразу психушки, дурдома и т.д.SSSasha Sokolovты о чем дядя, ты сам не в состоянии ничего мне возразить в голове твоей сплошные глупые домыслы)))ВВЛАДИСЛАВУ меня нюх на предателей Родины, коим ты являешься.SSSasha Sokolovты старый дурак у тебя мания величия и насморк,ВВЛАДИСЛАВИди убейся головой об стену.SSSasha Sokolovаналогично дед и ты стукни оловой о стену может поумнеешьВВЛАДИСЛАВМне это ни к чему, сосунок. Мои мозги на месте, а тебе свои править надо.SSSasha Sokolovты настолько стар и дурен что уже поздно голову исправлять согласен ты правВВЛАДИСЛАВЕсли мне поздно, а тебе нет, так поди и убейся головой об стену. Хотя даже такой радикальный способ выправления мозга тебе может не помочь.SSSasha Sokolovмолодец дедВВЛАДИСЛАВВсё для тебя, ушлёпок.SSSasha Sokolovты главный по выявлению предателей и шпиёнофдавай бреши дальшеВВЛАДИСЛАВА зачем далеко ходить - ты и есть украинский шпион в России. И за что в ФСБ зарплату получают, непонятно.Владимир ДомнинКакой Путин молодец! Вот, что значит выдающаяся личность! Никто и не подозревал, а он раскрыл...Сергей МикульскийПричём раскрыл сидя в бункере! Это значит молодец в квадрате!Владимир ДомнинТочно. Спасибо, что раскрыли многоточие в моем комменте.Людмила людмилаЯ боюсь,когда он чем то озабочен или открывает чиновникам глаза,потому что сразу цены поднимаются.Не знаю,как это связано,но это уже закономерность!Владимир ДомнинОбъясняю. Сначала цены взрывают "враги-русофобы". Потом подключается ЕР, и цены стабилизируются. Вроде как ЕР стоит на страже интересов народа.Николай КузнецовДа ладно, у нас все ок, и зря Лукашенко волну гонит, что у нас полно олигархов, тут некий Бронепоносец клялся, что их изжили как класс. И даже центробанк у нас независим, правда я не понимаю , если банкиры могут плевать на власть, чем это хорошо. Но защитники Путина преподносили это, как великое достижение демократии. В общем, нечего плакать, все хорошо, прекрасная маркиза.Сергей ЛаховТерритория России-это большая кладовая с жирными кладовщиками, жирненькими мышами. Если народ живёт плохо при таком управлении страной, то управитель хреновый. И как бы он ни открывал глаза себе и другим жирным кладовщикам, будет так, как было. Это и диагноз и болезнь.СергейСергейЛаврентий Палыч Берияну типа без него Россия развалится, уж такая такая скрепа...Владимир ЕфимкинХитрый лис - Лукашенко. подняв нашу проблему,просто спрятался за неё.СергейВладимир ЛисуковА что чиновники не из народа, а от обезьян? Всё чиновники знают о бедствиях народа. Всем чиновникам и людям известно, что рыба тухнет не с хвоста, а с головы.СергейВалера ЮшковПросто кто в чине, тот барин, а кто работый тот быдла.ВХвячеслав харченкоПрезираю гбшных на подтанцовке.Лаврентий Палыч БерияПримерно так выглядит суть пр-ва РФЛаврентий Палыч Берияза то у нас была олимпиадаЛаврентий Палыч Берия20 лет за жульё голосовать.. чем думали?Валера ЮшковСлава Путину, благодетелю народа. Наконец то цены перестанут расти как грибы. Наконец то он прозрел через десятки лет.Лаврентий Палыч Бериявысший госорден чиновника нашей эпохи.Валера Юшковголубая мечта перестройщиков.Юрий ЩербаковВсе естественно. Чины смотрят на "руку кормящего". Т.е. вверх. Вниз? Да ты шо? Ни божешь мой.Aлексей Бурдиночередной цирк для народа-кто ему щас верит?Юрий БакулинА чо им глаза открывать??? Украл государственный рубль - отрубить руку по самую жопу!! Нахамил гражданину - пороть ( можно и в кабинете). Это таак.... мечты мои самые сокровенные.ГГорьковчанинДА они без его команды кашлянуть не могут. Тоже мне "открыватель". Продолжатель дела Клинтона- ельцина.АХАлексей ХохловДа, лет так через десяток он так прозреет, так прозреет, как никто еще не прозревал до него, особенно В.И. Ленин. Достоин награды "Прозревающий 1 степени".Лаврентий Палыч БерияЖаль, что люди не помнят, что было раньше. А это всё объясняетЛаврентий Палыч Бериясакральный смысл слова ОПГVladimir LioubimcevОни и без Путина ЗНАЮТ, только НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ!! У нас на местном уровне руководство открыто говорит, что в ближайшие годы станет еще ХУЖЕ. И вообще будет хаос.Ritchie BlackmoreЦинизм и враньё давно стали визитной карточкой правящей гоп-стоп-команды.ВХвячеслав харченко"Кропи, ты в бане мне стены по черному топи".Сейчас слушаю, никто больше по совести не говорил.ВХвячеслав харченко...И огромный этап у ворот на ворота глядел."ВХвячеслав харченко"И как ринулись все, в распрекрасную ту благодать......."Лаврентий Палыч Бериятут чиновница одна не давно заявила, что РФ стала похожа на Италию. Я тут подумал, в чём то она права. Романтично.ВКВиктор КаменскийНу и как глаза!?, все божья роса.Михаил Писаревскийпутин и есть главная беда народа.ВХвячеслав харченкоСкрепы на горле.Иван НаблюдательОни тут не хозяйничают. Они тут грабят.ВХвячеслав харченкоЖаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.Жук ДобрыйПока пару-тройку "лучших друзей" не расстреляет, ничего не изменится. Мировой опыт имеется.Елена КозловаАвтор восхищен Лукашенко, его взвизгом: "Это же ОЛИГАРХИ!!! Без их разрешения -ни-ни!" Остальное написанное - помойка - чужие мысли разодрал и в одну кучку. Своя у него только злоба.Александр ЗвонковПожурил чинодралов слегка, вы мол глубоко карманы у народа не выворачивайтеЛаврентий Палыч БерияГде-то в параллельной реальности...Лаврентий Палыч БерияНаверное пора эту сказку про доброго царя лохам перестать впаривать. Уже давно не смешно. путина интересует что там с холопами.. ах ха ха....Анатолий БАГСрать он хотел на народ...Лариса ГолубицкаяЭти глаза он каждый год открывает на своих выступлениях! Говорит хорошо,да ничего не делается!!!!!ВХвячеслав харченкоВолчина позорный.МСМихаил СмирновГлазастый нашВ1Владимир 123Прозрение,теперь заживем по новому....Владимир БарышевВидимо сам Путин, только проснулся после 20 летней спячки, в которой сам жил, как лунатик, огляделся вокруг, увидел что натворил в стране со своими дружками подельниками и ужаснулся!Андрей ПавловКак говорится в рекламе, "А мужики-то и не знали..." Так что вот теперь будет нам щасстя. А чиновники... Как писал мудрый дедушка Крылов, "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Если Путин их не поощряет (ха-ха), то клали они на Путина.Комментировать
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