Греф на «Уроке Цифры» рассказал о развитии искусственного интеллекта

Глава Сбербанка объяснил школьникам, как развивается эта технология, какие возможности она открывает и как может трансформироваться в ближайшие годы Искусственный интеллект (AI) с каждым днём становится умнее.
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