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На авиасалоне в Египте покажут российские "Бизон", "Цитадель" и "Сову"

На авиасалоне в Египте покажут российские "Бизон", "Цитадель" и "Сову"

ТКБ-1167 «Бизон» © Телеграм-канал "Ростех" С 8 по 10 сентября на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте пройдет Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026.

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