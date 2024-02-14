Из магазинов Тюмени изъяли партию минеральной воды сомнительного качества

В Тюменской области приостановили продажу минеральной воды торговой марки «Джермук». По данным Роспотребнадзора, люди, попробовавшие минералку, получили ожоги пищевода, сообщило сетевое издание Мegatyumen.
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