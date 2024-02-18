Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

Natalija Osminina Так если абхазы сами об этом просят. Надо дать им эту возможность. Как дали Армении. Пока человек (или общество) НА СВОЕЙ ТУШКЕ НЕ ПОЙМЕТ, КТО ОН ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, бесполезно иметь с ним дело- это урод, с мриями о собственном величии.

Александр Пятнистый Именно так и надо. А то быстрыми темпами проектируют и строят в Краснодарском крае погранпереход из Адлера. Так может там просто стену из колючей проволоки возвести и открывать стрельбу на поражение при попытке перехода госграницы? А мандарины- так их и Турки и не только они нам поставляют. А эти-пусть сами едят свои мандарины. Кстати, спасибо Берии, а то и мандаринов у них не было бы. Правильнее их называть абхадзины