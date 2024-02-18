Наверняка многие из нас перед покупкой мандаринов, крутя в руках этот фрукт спрашивают у продавцов, кто производитель, ожидая в ответ услышать, что он из Абхазии.
Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы
Комментарии
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Natalija Osminina
Так если абхазы сами об этом просят. Надо дать им эту возможность. Как дали Армении. Пока человек (или общество) НА СВОЕЙ ТУШКЕ НЕ ПОЙМЕТ, КТО ОН ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, бесполезно иметь с ним дело- это урод, с мриями о собственном величии.
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17 час.
Александр Пятнистый
Именно так и надо. А то быстрыми темпами проектируют и строят в Краснодарском крае погранпереход из Адлера. Так может там просто стену из колючей проволоки возвести и открывать стрельбу на поражение при попытке перехода госграницы? А мандарины- так их и Турки и не только они нам поставляют. А эти-пусть сами едят свои мандарины. Кстати, спасибо Берии, а то и мандаринов у них не было бы. Правильнее их называть абхадзины
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17 час.
Sergiy Che
Там кучи народу сидят получая бабло от западных НКО - видимо считают, что это для них прибыльнее, чем то что они с русских в виде траншей правительству, как с туристов и с покупателей на рынке получают, тут дела такое - или мы научимся на наше бабло нанимать в таких странах оппозицию не в меньшем числе чем Запад, а не только власти и чинушам тамошним на карман кидать или там скоро будут базы НАТО, а в сухумской бухте (одной из 3 крупнейших на восточном побережье чёрного моря) стоять посудины ВМФ стран НАТО....
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16 час.
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