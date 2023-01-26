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Фанаты «Валенсии» скандировали «Питер Лим, негодяй, убирайся», «Гаттузо – котенок», «Мы и так уже намучились» после поражения от «Атлетика»

Фанаты «Валенсии» были недовольны матчем против «Атлетика».  Команда Дженнаро Гаттузо уступила 1:3 и вылетела из Кубка Испании.

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