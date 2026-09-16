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РПЛ. «Локомотив» — «Крылья Советов». Прямая трансляция

РПЛ. «Локомотив» — «Крылья Советов». Прямая трансляция

В среду, 16 сентября, в российской Премьер-лиге состоится матч 9-го тура, в котором московский «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов».

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