Овечкин забросил 887-ю шайбу в "регулярках" НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Global Look Press/Danny Murphy/Icon Sportswire via Российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре против "Сан-Хосе Шаркс" забил свой 887-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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