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Канцеров в 1-м выставочном матче за «Чикаго»: ассист, 2 броска, 4 хита, 2 из 4 на точке и «минус 1» за 14:42

Форвард « Чикаго » Роман Канцеров принял участие в выставочном матче с «Миннесотой» (3:4 ОТ), впервые сыграв на предсезонке.

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