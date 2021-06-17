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На Украине показали дрон, «уничтожающий» российское вооружение

На Украине показали дрон, «уничтожающий» российское вооружение

Фото: Скриншот/youtube.com Концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE показали на Украине. Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский (БПЛА) «Орион», и боевой танк Т-90, опубликованы на YouTube, сообщает Defense Express.

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Леонид Буравлев
Ну, если "над проектом трудятся более 20 украинских учёных и специалистов в области авиакосмической отрасли", то в конце 3 тысячелетия увидим фанерный макет этого "грозного" оружия всех времен и народов!))))
Александр Клюянов
Страх и ужасть! Рус, ховайсь или руки в гору.
Aleksandr Valerevich Bogomolov
Видно у них остались мультипликаторы. Ещё не всех под ружьё забрали. Да. Нам надо бояться укров. Такую технику придумывают что просто надо зарываться в землю и как можно поглубже. Их комик свалил с подмостков и с кино. Хоть там что то соображал. Можно было посмеяться. а здесь совсем отупел. То армию самую мощную создаёт в мире то какие то игрушки разрабатывает. Может и вправду ему лучше на игрушки для детей перейти?
Алексей
Надо срочно уничтожать Шумерию. Я не понял, а почему все на аглийском языке, а не на шумерском? Ролик снят для англоязычной части населения Шумерии?
Eugene69072
Yes, of course, Алексей, they all study sciense and they all speak only English as their Boos does. (Да, конечно, Алексей, они все занимаются наукой и все они говорят только на английском, как это делает их Boss.)
Сергей Цыбин
Чем дальше, тем больше времени мы предоставляем хохлам для модернизаъции и повышения боеспособности их армии. Это крайне неразумно и чревато большими потерями в будущем...
Анатолий Селиванов
лохотрон
Eugene69072
Одноклеточные работают на публику. Это у них очередной припадок величия нации. Они кроме воровства("распила") и попрошайничества ничего делать уже не умеют. Сейчас начнут просить у Хозяина гроши на свои эротические мечты.
Александр Лисовский
Да ...... Мы их одними шапками закидаем , или африканскими галошами.
Elena Zginnik
это чудо в перьях не успеет ещё набрать высоту,-как будет сбит С-400,которые расставят по периметру границ с укропией...-вот сказке конец..

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