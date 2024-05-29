29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России и ВС Белоруссии

Военнослужащие и гражданский персонал автомобильных войск, а также все, кому доводилось или доводится во время службы в воинских подразделениях заниматься обслуживанием или эксплуатацией автотранспорта, празднуют сегодня День военного автомобилиста.
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