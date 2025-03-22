В Воронежской области в ДТП погибли три тамбовчанина

В Воронежской области накануне днем произошло дорожно-транспортное происшествие. В Панинском районе на 57-м километре автодороги «Воронеж –Тамбов» 21-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Lada Priora», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Opel» под управлением 59-летнего жителя Панинского района, сообщает Телеграм-канал «Полоса безопасности».