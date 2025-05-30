Новосибирская область готовится к выборам в заксобрание: кто лишится мандатов

В сентябре 2025 года пройдут выборы в законодательное собрание Новосибирской области. Насколько сильно изменится состав регионального парламента и расклад сил между фракциями и как все это может повлиять на жизнь в регионе – изучил «ФедералПресс».
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