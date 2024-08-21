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Дань в моде: игровой бизнес теряет доход от нового сбора в Steam

Дань в моде: игровой бизнес теряет доход от нового сбора в Steam

Разработчики игр и киберспортсмены со статусом налоговых резидентов РФ обязаны платить дополнительный сбор со всех продаж и призовых на территории США, стало известно из официальной рассылки сервиса Steam.

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