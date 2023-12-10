Круче штаб-квартиры Apple: представлен проект башни для китайской технологической компании

Проект Tencent Helix / © Büro Ole Scheeren В здании, получившем название Tencent Helix, будут работать 23 000 сотрудников китайской компании, которая наиболее известна разработкой многофункционального приложения WeChat.
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