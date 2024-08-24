"Заслуженный учитель" "отняла" у русских победу в Великой Отечественной войне. Кому отдала её Тамара Эйдельман*?

Как "заслуженный учитель России" умудрилась "отнять" у русских победу в Великой Отечественной войне. Почему и кому в итоге отдала её Тамара Эйдельман*?Вопросы, на основании каких критериев Тамара Эйдельман* получила и долгое время использовала для ведения своей "просветительской" деятельности почётное звание "Заслуженный учитель России", задаются уже давно.