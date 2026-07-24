Ночная атака на украинские порты: Минобороны раскрыло подробности ударов

В ночь на 24 июля Вооруженные силы России продолжили проведение ударов по объектам на территории Украины с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии